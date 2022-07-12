رفعوا الشكر للقيادة.. ضيوف الرحمن: وجدنا كل الرعاية والخدمات من أجهزة الدولة

وعبّر حجاج بيت الله من ضيوف الأمير عبدالعزيز بن فهد من المواطنين ومن ضيوفه من سوريا ومن الأيتام تكفل باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام عن سعادتهم بإتمام مناسكهم بكل يسر، في ظل رعاية المملكة بكل عناية وتكريم، في ظل تكامل الخدمات الصحية والغذائية والنقل والأمن وكل ما يحتاجه الحاج، فلله الحمد والمنة وبارك للمملكة وأدام خيرها.