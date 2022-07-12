رفعوا الشكر للقيادة.. ضيوف الرحمن: وجدنا كل الرعاية والخدمات من أجهزة الدولة

رفع حجاج بيت الله الحرام من ضيوف الرحمن الشكر الجزيل والدعاء الصادق لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الرعاية والعناية بضيوف الرحمن وتوفير كل ما يحتاجونه من الرعاية الفائقة والخدمات المقدمة في موسم الحج.
وعبّر حجاج بيت الله من ضيوف الأمير عبدالعزيز بن فهد من المواطنين ومن ضيوفه من سوريا ومن الأيتام تكفل باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام عن سعادتهم بإتمام مناسكهم بكل يسر، في ظل رعاية المملكة بكل عناية وتكريم، في ظل تكامل الخدمات الصحية والغذائية والنقل والأمن وكل ما يحتاجه الحاج، فلله الحمد والمنة وبارك للمملكة وأدام خيرها.
ورفع الحجاج الشكر والعرفان للأمير عبدالعزيز بن فهد على مبادرته الخيرية والإنسانية في استضافة الحجاج لأداء مناسكهم وتكفله بكل ما يلزم من النقل والسكن والتنقل لمقارّ مهيأة حتى إتمام المناسك بكل يسر واطمئنان.
وكان الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز تكفل باستضافة 750 حاجاً لأداء مناسك الحج على نفقته من المواطنين والمواطنات والأيتام ومن الأشقاء السوريين الذين يعانون من الإصابات الجسدية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وفرت لهم نظير حالاتهم الصحية كل وسائل الراحة من السكن والخدمات العامة والنقل وإكمال إجراءات السفر ونقلهم عبر طائرة خاصة لمطار جدة والعودة لمناطقهم.