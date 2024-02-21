9 عقارات متنوّعة بالرياض للبيع بالمزاد العلني

تعلن شركة السعدون العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، إقامة مزاد "لما" العلني الإلكتروني، وذلك يوم الأحد 3 - 6 مارس 2024م، بمدينة الرياض.
ويستعرض المزاد 9 فرص مُميّزة غرب مدينة الرياض، وبمواقع استثنائية في أهم الأحياء، كأحياء: الصالحية والصناعية وطويق والعمل والعود؛ القريبة من الطرق الحيوية بالرياض.
وأوضحت الشركة أن العقارات تتنوّع ما بين محالٍ وورشٍ صناعية وعمائر ومحطة وقود، كما يحتوي المزاد على فلل تطل على شارع بلال بن رباح بحي طويق.
كما تدعو شركة السعدون، المهتمين بالمزاد، إلى المشاركة من خلال منصة الدال للمزادات، والتواصل مع خدمة العملاء بالشركة في حال الاستفسارات، ومن خلال رقمَي التواصل التاليين:
920003852 - 0555259495