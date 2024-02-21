9 عقارات متنوّعة بالرياض للبيع بالمزاد العلني

كما تدعو شركة السعدون، المهتمين بالمزاد، إلى المشاركة من خلال منصة الدال للمزادات، والتواصل مع خدمة العملاء بالشركة في حال الاستفسارات، ومن خلال رقمَي التواصل التاليين:

920003852 - 0555259495