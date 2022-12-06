"كاوست" أول جامعة توقع مذكرة تفاهم مع "سينوفيشن فينتشرز" الصينية

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "سينوفيشن" الدكتور لي: "لم يسبق لنا توقيع مذكرة تفاهم مع أي جامعة قبل اليوم، وإنه لشرف لنا أن نفعل ذلك أولًا مع "كاوست"، ونتطلع حقًّا إلى بناء علاقة طويلة وشراكة مزدهرة مع الجامعة".