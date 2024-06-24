لصالح 18.725 مستفيدًا.. "إغاثي الملك سلمان" يوزع 2.675 سلة غذائية في السودان

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم أدوات للتمكين المهني لخريجي دورتي صيانة الحاسب الآلي وصناعة الشوكولاتة والحلويات، وتوزيع الشهادات والهدايا عليهم؛ لمساعدتهم على البدء في الانطلاق بمشاريعهم الخاصة، وذلك ضمن مشروع "تحسين وضع اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة من خلال تقديم خدمات الصحة النفسية وحماية الطفل" في محافظة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية.