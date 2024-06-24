لصالح 18.725 مستفيدًا.. "إغاثي الملك سلمان" يوزع 2.675 سلة غذائية في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.675 سلة غذائية للأسر النازحة في مركز القطاع الشمالي بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 18.725 فرداً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم أدوات للتمكين المهني لخريجي دورتي صيانة الحاسب الآلي وصناعة الشوكولاتة والحلويات، وتوزيع الشهادات والهدايا عليهم؛ لمساعدتهم على البدء في الانطلاق بمشاريعهم الخاصة، وذلك ضمن مشروع "تحسين وضع اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة من خلال تقديم خدمات الصحة النفسية وحماية الطفل" في محافظة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية.
وقدم مساعد محافظ إربد غيث عبيدات شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه السخي الأمر الذي خفف من الأعباء التي تقع على عاتق الأردن جراء استضافة اللاجئين.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم اللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف مواقع اللجوء.