‫النيابة العامة تباشر التحقيق مع تشكيل عصابي يصطاد مستخدمي أجهزة الصرّاف الآلي

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع عشرة متهمين؛ منهم ستة مخالفين لنظام الإقامة وأربعة وافدين، قاموا بتشكيل تنظيم عصابي إجرامي للاحتيال على مستخدمي أجهزة الصرّاف الآلي بطرقٍ احتيالية تنطوي على الإيهام بمساعدتهم على إجراءات بنكية ومعرفة الرقم السري للمستخدم من خلال ذلك، ثم القيام باستبدال البطاقات المصرفية للمجني عليهم دون دراية منهم، وإعادة استخدام البطاقة من قِبلهم بعد ذلك، والاستيلاء على ما بداخل الحسابات البنكية من أموالٍ بصرفها وتحويلها إلى متهمين آخرين.