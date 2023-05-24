"الراجحي" يكرّم الفائزين بالجائزة الداخلية للتميز المؤسسي في دورتها الثانية

وأعرب "الراجحي" عن تهنئته لجميع الفائزين بالجائزة، مؤكداً سعي الوزارة في تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي، من خلال الرفع من جودة الأداء والتحسين المستمر لعمليات الوزارة الداخلية والخارجية، ونقله إلى مستويات احترافية، مُقدمًا شكره وتقديره لجميع العاملين داخل الوزارة على الجهود المبذولة في خلال الفترة الماضية في مجال التميّز المؤسسي.