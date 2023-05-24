"الراجحي" يكرّم الفائزين بالجائزة الداخلية للتميز المؤسسي في دورتها الثانية
كرَّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، الفائزين بالجائزة الداخلية للتميز المؤسسي بالوزارة، في دورتها الثانية؛ بهدف نشر ثقافة التميز المؤسسي على جميع المستويات التنظيمية والوظيفية داخل الوزارة.
وأعرب "الراجحي" عن تهنئته لجميع الفائزين بالجائزة، مؤكداً سعي الوزارة في تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي، من خلال الرفع من جودة الأداء والتحسين المستمر لعمليات الوزارة الداخلية والخارجية، ونقله إلى مستويات احترافية، مُقدمًا شكره وتقديره لجميع العاملين داخل الوزارة على الجهود المبذولة في خلال الفترة الماضية في مجال التميّز المؤسسي.
ويأتي تكريم الفائزين بالجائزة والبالغ عددهم 45 موظفًا؛ انطلاقاً من سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيق التميز المؤسسي المستدام وتطوير أداء موظفيها والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة.
حضر الحفل معالي نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، والنائب لقطاع التنمية ماجد الغانمي، ومساعد الوزير للخدمات المشتركة المهندس إسماعيل الغامدي، وعدد من المسؤولين.