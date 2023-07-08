أمير تبوك يُكَرّم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المشاركة في الحج.. بعد غد

يُكَرّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة بعد غد في القصر الحكومي، منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية، التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام بمنفذ حالة عمار، لخدمة حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.