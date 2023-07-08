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أمير تبوك يُكَرّم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المشاركة في الحج.. بعد غد
تقديرًا للجهود المبذولة على مدار الساعة سواءً في قدوم الحجاج أو المغادرة
يُكَرّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة بعد غد في القصر الحكومي، منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية، التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام بمنفذ حالة عمار، لخدمة حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.
ويأتي ذلك تقديرًا للجهود التي بذلوها على مدار الساعة سواءً في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أو المرحلة الثانية لمغادرتهم بعد أداء المناسك.