"أمير تبوك" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وأشار خلال الاستقبال إلى النهضة التنموية التي تعيشها محافظات المنطقة، وما ستوفّره مشروعات رؤية المملكة 2030، التي يشرف عليها سمو ولي العهد، أيده الله، شخصيًّا؛ ومنها مشروعات "نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، والديسة" من فرص عمل لأبناء وبنات محافظات المنطقة، وما ستحدثه هذه المشاريع من نقلة حضارية كبيرة لجميع محافظات المنطقة، وما تقدّمه من برامج وفرص تعتمد على تنمية الإنسان السعودي وتطوير مقدراته؛ باعتباره الأساسَ لنهضة البلاد وتحقيق أهدافها التنموية، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنَها وعزَّها واستقرارَها في ظلّ قيادتها الرشيدة، حفظها الله.