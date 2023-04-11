خلال يوم... أكثر من مليون و177 ألف مصلٍ ومعتمر استفادوا من خدمات رئاسة الحرمين في مكة

كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإنسانية يوم الأحد أكثر من 81 ألفًا، ليصل عدد المستفيدين منها يوم الاثنين إلى 91 ألفًا بزيادة تقارب 10 آلاف مستفيد.