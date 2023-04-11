خلال يوم... أكثر من مليون و177 ألف مصلٍ ومعتمر استفادوا من خدمات رئاسة الحرمين في مكة

ارتفع عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها رئاسة الحرمين للزوار والمعتمرين أمس الاثنين بفارق يقارب 130 ألف معتمر ومصلٍ في الحرم المكي عن يوم الأحد.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات رئاسة الحرمين الشريفين التي تقدم لهم بزيادة عن يوم الأحد، والذين بلغ عددهم مليونًا و48 ألفاً، فيما استفاد يوم الاثنين من خدمات رئاسة الحرمين الشريفين مليون و177 ألفًا.
كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإنسانية يوم الأحد أكثر من 81 ألفًا، ليصل عدد المستفيدين منها يوم الاثنين إلى 91 ألفًا بزيادة تقارب 10 آلاف مستفيد.
فيما استفاد من خدمة التطويف ليوم الاثنين 5642 طائفًا بزيادة عن يوم الأحد بـ 629، والبالغ عددهم 5013 طائفًا.