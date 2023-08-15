القيادة تهنئ أمير إمارة ليختنشتاين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لأمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.