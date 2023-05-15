"الراجحي": تخريج 1364 شاباً بمعهد الإدارة العامة يعكس دعم القيادة لتمكين الشباب

وأكد المهندس الراجحي خلال حفل الخريج والوظيفة بمعهد الإدارة العامة للعام التدريبي الحالي 1444هـ-2023م، أن تخريج 1364 خريجاً وخريجة من 21 برنامجاً تدريبياً في هذه المناسبة يعكس حرص الجميع على مشاركة الخريجين والخريجات سعادتهم بانطلاقهم نحو مرحلة عملية جديدة في حياتهم، لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن صناعة المستقبل تبدأ بالتعليم والتدريب، ومواصلة العمل في تطوير المهارات دون توقف.