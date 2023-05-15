"الراجحي": تخريج 1364 شاباً بمعهد الإدارة العامة يعكس دعم القيادة لتمكين الشباب

نوه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأهمية الاستثمار في الشباب السعودي، وتمكينهم، وتطوير قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية، باعتبارهم ثروة هذا الوطن وحاضره ومستقبله.
وأكد المهندس الراجحي خلال حفل الخريج والوظيفة بمعهد الإدارة العامة للعام التدريبي الحالي 1444هـ-2023م، أن تخريج 1364 خريجاً وخريجة من 21 برنامجاً تدريبياً في هذه المناسبة يعكس حرص الجميع على مشاركة الخريجين والخريجات سعادتهم بانطلاقهم نحو مرحلة عملية جديدة في حياتهم، لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن صناعة المستقبل تبدأ بالتعليم والتدريب، ومواصلة العمل في تطوير المهارات دون توقف.
وأضاف أن معهد الإدارة العامة يعد صرحاً متميزاً وبيت خبرة عريقاً في مجال التنمية الإدارية، ويعمل باستمرار على تطوير أنشطته وبرامجه المتنوعة، بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، مشيداً بدور المعهد في إعداد جيل عصري متميّز، يتخذ من روح المبادرة، وصناعة الفرص، وريادة الأعمال والابتكار، والتطور التقني؛ مقومات لتحقيق النجاح وفق أساليب علمية ومهنية ذات أثر كبير في المجتمع.
وأشار إلى اعتزاز المعهد برعاية وتشريف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض لهذا الاحتفال، مؤكداً أن هذه الرعاية رسالة تقدير من القيادة الرشيدة لأبنائها، واعتزاز بدورهم الوطني، وتحفيز للأجيال بأهمية بذل المزيد من الجهد والعمل للوصول إلى منصات التخرّج.