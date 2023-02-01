بدايته "بذرة الست" ومنتصفه "عقرب الدم".. "الزعاق": "فبراير" أقصر الشهور الميلادية

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن عدد أيام شهر فبراير 28 يوماً في السنة البسيطة و29 يوماً في السنة الكبيسة، وهو أقصر شهور السنة الميلادية ولا يكون 29 يوماً إلا مرة واحدة كل 4 سنوات، مشيراً إلى أن فبراير يسمى في العراق والشام شباط، ويعني الشدة وفيه برد ورياح شديدة.