بدايته "بذرة الست" ومنتصفه "عقرب الدم".. "الزعاق": "فبراير" أقصر الشهور الميلادية

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن عدد أيام شهر فبراير 28 يوماً في السنة البسيطة و29 يوماً في السنة الكبيسة، وهو أقصر شهور السنة الميلادية ولا يكون 29 يوماً إلا مرة واحدة كل 4 سنوات، مشيراً إلى أن فبراير يسمى في العراق والشام شباط، ويعني الشدة وفيه برد ورياح شديدة.
وأضاف الزعاق؛ أن شهر فبراير هذا العام تشهد بدايته موسم بذرة الست وهي الأيام الستة الصالحة لزراعة كل الأنواع، ومنتصفه موسم عقرب الدم "بردها يدمي ولا يقتل"، ونهايته موسم السحب الصيفية.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، ما يشاع حول غرابة وتوزيع شهر فبراير لهذه السنة، وأن هذا لن يحدث إلا بعد 823 سنة، كلام لا يستقيم البتة ومبالغ فيه حد الإسفاف، فشهر فبراير يكون توزيعه كما ذكر في السنة البسيطة.