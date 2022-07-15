أكثر من ٩٠% من الشباب السعودي يرون الولايات المتحدة "حليفاً"

ويعتقد أكثر من ثلث من الشباب السعودي، ٣٦%، أن الولايات المتحدة لها التأثير الأكبر في العالم العربي من بين الدول غير العربية، في حين أن أكثر من ٤٣% يقولون إن المملكة هي الأكثر نفوذاً بين الدول العربية في المنطقة.