"شورما التمر" تجذب أنظار زوّار مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة

وأضاف أنه شارك في جميع نسخ مهرجان التمور بمحافظة الأحساء، وآخر ما تم إنتاجه هذا العام هو "شورما التمر" التي تباع على شكل "حلقوم التمر"، مشيرًا إلى أن هذا المنتج لفت أنظار الزوار من مختلف دول العالم.