"شورما التمر" تجذب أنظار زوّار مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة

"شورما التمر" صنعت بمحافظة الأحساء، والأولى من نوعها على مستوى العالم.. هكذا وصف هذا المنتج تاجر التمور علي الياسمين، أحد المشاركين في مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة "ويا التمر أحلى" 2023، الذي تنظمه أمانة الأحساء في قلعة الأمانة التراثية.
وقال "الياسمين" في حديثه لـ"سبق": إن 40 بالمائة من "شورما التمر" هي منتجات التمور التحويلية، ومنها سكر وبودرة التمر، ودبس التمر، وكذلك مكسرات، وتزن حوالي 40 كيلوجرامًا.
وأضاف أنه شارك في جميع نسخ مهرجان التمور بمحافظة الأحساء، وآخر ما تم إنتاجه هذا العام هو "شورما التمر" التي تباع على شكل "حلقوم التمر"، مشيرًا إلى أن هذا المنتج لفت أنظار الزوار من مختلف دول العالم.
يذكر أن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد دشّن مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة "ويا التمر أحلى 2023"، الأربعاء الماضي؛ حيث أشاد بالنجاحات المتوالية التي حقّقها مهرجان تمور الأحساء المُصنّعة.
كما أكّد أن تعزيز المستهدفات الرامية إلى تحويل التمور من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري يسجل للأحساء والمملكة بشكل عام، وله أثر على الناتج المحلي الإجمالي، في ظل دعم وتوجيهات حكومتنا الرشيدة حفظها الله.
وأضاف أمير الشرقية: مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة من شأنه أن يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، وله أثر في تنمية القطاع السياحي للأحساء، خصوصًا أنها بدأت تأخذ مكانتها المستحقة في هذا المجال.
فيما قال أمين الأحساء المهندس عصام الملا: إن الأمانة سعت إلى تعزيز التطلعات الهادفة لدعم الجانب التسويقي لتمور الأحساء من خلال إقامة هذا المهرجان، وتوفير بيئة ملائمة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في الإنتاج.
إضافةً إلى زيادة مساحة معارض المصانع والمنتجين عن النسخة الماضية؛ لاستيعاب أعداد أكبر من المشاركين، وسط تنافسية إيجابية من شأنها تحقيق النمو في الإنتاج الكمي والنوعي للتمور وصناعاتها التحويلية، وخصوصًا أن المهرجان يمثل عامل جذب لأعداد متنامية لزائريه من موسم لآخر.
وأضاف المهندس "الملا" أن المهرجان سيشهد مشاركة أكثر من 40 حرفة يدوية، وتنظيم فعاليات متعددة تحاكي مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور بأساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة، وتقديم فلكلورات الفنون الشعبية، مع تخصيص نقاط لعربات الطعام "الفود ترك"، وتأمين مواقف للمركبات تستوعب أكثر من 8 آلاف مركبة في عدد من المواقع المحيطة بمقر المهرجان.