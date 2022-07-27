"السديس": الحوكمة واستثمار الكفاءات والجودة من سمات هيكلة الرئاسة للعام الجديد

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الهيكلة الإدارية التطويرية الجديدة للرئاسة تهدف لدعم الابتكار في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحفيز الكفاءات الوطنية الشابة للمضي قدماً في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، واستثمار الازدهار الكبير الذي تشهده منظومة الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي برعاية القيادة الرشيدة، أيدها الله، وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.