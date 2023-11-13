"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول مصحوبة برياح وزخات من البرد على تبوك والجوف والشمالية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة؛ تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ تصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي؛ يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.