"إنفاذ" يسند 40 مزادًا لبيع وتصفية أكثر من 240 عقارًا في 10 مناطق

وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة مكة المكرّمة لعرض 85 فرصة عقارية متنوّعة، و3 مزادات بالمدينة المنوّرة يعرض من خلاله 39 عقاراً، و 5 مزادات لعرض 53 عقارًا بمنطقة الرياض، و18 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و10 فرص عقارية في مزاد بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف يعرض فيه 17 عقاراً، إضافةً إلى عرض 32 عقارًا بحائل، و8 عقارات بمنطقة عسير، و5 عقارات في منطقة الحدود الشمالية، و7 عقارات بمنطقة الباحة.