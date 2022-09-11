46 مئوية.. حفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن حفر الباطن سجّلت 46 درجة مئوية، تليها الدمام والأحساء ورفحاء 45 درجة، ثم المدينة المنوّرة والعلا والخرج 44 درجة مئوية، وكل من مكة المكرّمة والرياض وبريدة وعرعر وسكاكا 43 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 17 درجة مئوية، وطريف والطائف والقريات 22 درجة ونجران وبيشة 23 درجة.
وسجّلت جازان وينبع والقنفذة والوجه وجدة أعلى نسبة رطوبة 90% و85%