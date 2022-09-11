46 مئوية.. حفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن حفر الباطن سجّلت 46 درجة مئوية، تليها الدمام والأحساء ورفحاء 45 درجة، ثم المدينة المنوّرة والعلا والخرج 44 درجة مئوية، وكل من مكة المكرّمة والرياض وبريدة وعرعر وسكاكا 43 مئوية.