"الممطرة الـ 17" تتواصل بهذه المناطق.."الحصيني" يتوقّع ويفسّر "ظاهرة البَرَد"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن البَرَد ظاهرة تحدث في مواسم الأمطار بتدبيرٍ وتصريفٍ من الله -سبحانه وتعالى-، مشيراً إلى أنه يتشكّل في السحب الرعدية، خاصة الشاهقة الارتفاع نتيجة تجمُّد قطرات المطر.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن حجم حبات البَرَد حسب نشاط التيارات الهوائية الصاعدة في تلك السحب التي تمنع سقوط الحبات الصغيرة؛ مما يتسبّب في كبر حبات البَرَد، فيما يستمر هطول حبات البَرَد في الغالب من لحظات إلى دقائق عدة، مما يشكّل مساحاتٍ على الأرض حسب كبر مساحة تلك السحب أو صغرها.
وأضاف: "ارتفاع البَرَد على الأرض متناثراً وأحياناً من نصف سنتيمتر إلى سنتيمترين يكون في الغالب نتيجة تجمُّع البَرَد مع اندفاع السيول إلى المناطق المنخفضة بكميات كبيرة، وقد يصل إلى متر أو أكثر مثلما حدث في خميس مشيط أمس، والله أعلم".
وعن التوقعات الجوية على المملكة، اليوم السبت، بين "الحصيني"؛ أنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقع اليوم السبت، استمرار الحالة الممطرة السابعة عشرة بأمطارٍ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان ونجران وشمال وجنوب الشرقية وجنوب منطقة المدينة المنوّرة".
وتابع: "تمتد الحالة الممطرة السابعة عشرة، إلى أجزاءٍ من اليمن والإمارات وعُمان والكويت؛ تُسْبَق برياحٍ نشطة مغبرة -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم".