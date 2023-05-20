"الممطرة الـ 17" تتواصل بهذه المناطق.."الحصيني" يتوقّع ويفسّر "ظاهرة البَرَد"

وعن التوقعات الجوية على المملكة، اليوم السبت، بين "الحصيني"؛ أنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقع اليوم السبت، استمرار الحالة الممطرة السابعة عشرة بأمطارٍ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان ونجران وشمال وجنوب الشرقية وجنوب منطقة المدينة المنوّرة".