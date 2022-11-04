تستضيف قمة المناخ Cop27.. ماذا تعرف عن مدينة شرم الشيخ؟

وتتميز المدينة السياحية بمعالم عدة، من بينها محمية رأس محمد، ومتحف الملك توت عنخ أمون، وخليج نعمة، والثقب الأزرق. هذا، فيما تمتاز بعدد من الشواطئ، هي: شاطئ دهب، شاطئ خليج نعمة، شاطئ رأس أم سيد وصولاً للمحميات الطبيعية، وتتمثل في: محمية رأس محمد الوطنية، محمية نبق، محمية أبو جالوم، حدائق الشعاب المرجانية والوادي الملون.