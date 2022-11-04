تستضيف قمة المناخ Cop27.. ماذا تعرف عن مدينة شرم الشيخ؟

تتميز مدينة شرم الشيخ المصرية بأنها من أفضل المدن السياحية في مصر؛ إذ تطل المدينة على البحر الأحمر، وتتوسط خليجَي السويس والعقبة، وتشتهر بمناظرها الطبيعية الجذابة، وتُعد من أفضل وجهات الغوص والسياحة في العالم.
وقد بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ في دورتها السابعة والعشرين، التي تستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.
ولمدينة شرم الشيخ تاريخ سياسي؛ لما شهدته من أحداث واستضافة مؤتمرات عالمية، منها قمة شرم الشيخ 2005، ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والقمة الدولية الطارئة - شرم الشيخ 2009، والمؤتمر الوطني للشباب (مصر)، وقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 .
وتتميز المدينة السياحية بمعالم عدة، من بينها محمية رأس محمد، ومتحف الملك توت عنخ أمون، وخليج نعمة، والثقب الأزرق. هذا، فيما تمتاز بعدد من الشواطئ، هي: شاطئ دهب، شاطئ خليج نعمة، شاطئ رأس أم سيد وصولاً للمحميات الطبيعية، وتتمثل في: محمية رأس محمد الوطنية، محمية نبق، محمية أبو جالوم، حدائق الشعاب المرجانية والوادي الملون.
كما جهَّزت مصر مجموعة من المشاريع لاستقبال مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022، تتضمن إنشاء 27 مشروعًا. ومن أبرز هذه المشاريع: جسر علوي على الطريق الأوسط "طريق الملك سلمان"، خمسة محاور تربط طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الدائري، مبنى البلدية الصديق للبيئة، متنزه سنترال بارك، المول التجاري، مجمع البنوك في حي النور، ثلاث محطات للطاقة الشمسية، محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية في شرم الشيخ.
وتتيح مصر إمكانية التسجيل لحضور مؤتمر اتفاقية تغيُّر المناخ (COP-27)خدمة منها للعديد من المهتمين بقضايا المناخ، وذلك عبر الرابط الآتي: