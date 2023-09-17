نيابة عن الملك.. وزير الخارجية يصل نيويورك لترؤس وفد المملكة المشارك في افتتاح أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وسيشارك وزير الخارجية، في عدة اجتماعات رسمية لبحث المستجدات على الساحة الدولية، والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دعائم الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى القضايا التي تخص تنمية الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.