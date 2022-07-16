نجران.. بدء استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس بمنشآت التدريب التقني والمهني

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الأستاذ سعيد بن أحمد آل جبار، أن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس تشمل تخصصات: الإدارة العامة، وهندسة دعم نظم الشبكات، وهندسة برمجيات الحاسب، وهندسة القوى والآلات الكهربائية، والأمن السيبراني، وأمن المعلومات، مشيرًا إلى أنها تعدّ من التخصصات النوعية والأكثر أهمية في المجالات الإدارية والتقنية.