تيسيرًا على مواطنيها.. البصمة البيومترية للحجاج بلا موعد مسبق في الكويت

مع اقتراب موعد سفر ضيوف الرحمن إلى الديار المقدسة، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عن اتفاقها مع وزارة الداخلية "لاستثناء الحجاج من الحصول على موعد مسبق لأخذ البصمة البيومترية"؛ شريطة تقديم شهادة لمن يهمه الأمر تفيد بتسجيل المتقدم في الحج من خلال تطبيق "سهل".
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، ذكرت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن "ذلك يأتي انطلاقًا من رؤيتها للريادة في العمل الإسلامي، وسعيًا منها نحو تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتحقيقًا لشراكتها الاستراتيجية مع جهات الدولة لتذليل كل العقبات لضيوف الرحمن".
في سياق متصل، أشاد مراقب اللجنة العليا للحج والعمرة رئيس فريق الخدمات الإدارية في بعثة الحج محمد السعيدي، باللقاء التنويري الذي نظمته إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، لأعضاء البعثة يوم الأحد الماضي، بحضور رئيس البعثة وكيل وزارة الأوقاف بالتكليف بدر المطيري، ونائب رئيس البعثة محمد المطيري، ورؤساء وأعضاء الفِرَق واللجان المشاركة.
وأوضح "السعيدي"، في تصريح صحافي، أن "وزارة الأوقاف دأبت كل عام على إقامة اللقاء التنويري؛ بهدف توجيه رسائل توعوية وإرشادية لأعضاء البعثة، والتعرف على اختصاصات كل الفِرَق واللجان؛ لا سيما أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة جدًّا لخدمة ضيوف الرحمن من الكويت".
وذكر أن جميع الفِرَق واللجان في البعثة تدرك جيدًا الاختصاصات والمهام الملقاة على عاتقها وفقًا للقرار الوزاري 743/ 2019؛ مشيرًا إلى أن "هناك العديد من اللجان التي تتألف منها البعثة، ومن خلالها يعمل الأعضاء بجد واجتهاد، وهي: اللجنة الإعلامية، ولجنة الإشراف، ولجنة التقييم، ولجنة الدعم الإداري والفني، ولجنة العلاقات العامة، ولجنة المشاعر، ولجنة المطار، ولجنة النقليات، ولجنة خدمات السكن ومقرات البعثة، ولجنة متابعة العقود، وكذلك اللجنة المالية.
وتطرق "السعيدي" إلى اختصاصات تلك الفِرَق والمهام الموكلة إليها.