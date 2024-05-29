تيسيرًا على مواطنيها.. البصمة البيومترية للحجاج بلا موعد مسبق في الكويت

وذكر أن جميع الفِرَق واللجان في البعثة تدرك جيدًا الاختصاصات والمهام الملقاة على عاتقها وفقًا للقرار الوزاري 743/ 2019؛ مشيرًا إلى أن "هناك العديد من اللجان التي تتألف منها البعثة، ومن خلالها يعمل الأعضاء بجد واجتهاد، وهي: اللجنة الإعلامية، ولجنة الإشراف، ولجنة التقييم، ولجنة الدعم الإداري والفني، ولجنة العلاقات العامة، ولجنة المشاعر، ولجنة المطار، ولجنة النقليات، ولجنة خدمات السكن ومقرات البعثة، ولجنة متابعة العقود، وكذلك اللجنة المالية.