حائل.. لجنة تحري هلال شوّال تعقد اجتماعها

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، الموافق ٨ إبريل ٢٠٢٤، حسب تقويم أم القرى.