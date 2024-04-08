حائل.. لجنة تحري هلال شوّال تعقد اجتماعها

اجتمع أعضاء لجنة تحري رؤية الهلال بمنطقة حائل عصر اليوم على طريق حائل-بقعاء؛ لرصد رؤية هلال شوال لهذا العام ١٤٤٥هـ.
وضمّت اللجنة في عملها ممثلين من إمارة المنطقة، والمحكمة العامة بحائل، ووزارة العدل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعهد علوم الأرض والفضاء وعدداً من المترائين.
ودأبت لجنة تحري رؤية الهلال على تحري هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال من كل عام.
وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، الموافق ٨ إبريل ٢٠٢٤، حسب تقويم أم القرى.