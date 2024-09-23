مدير "تعليم جازان": اليوم الوطني ذكرى فخر واعتزاز بملحمة بطولية خالدة لتوحيد المملكة

وأشار إلى أن التعليم يحظى برعاية كريمة واهتمام كبير من قيادتنا الحكيمة؛ باعتباره أحد المرتكزات الأساسية في تنمية العقول وبناء مستقبل الوطن، ليثمر هذا الدعم تطورًا كبيرًا في رفع جودة التعليم وزيادة فاعليته، ورفع كفاءة منسوبيه ومنسوباته وإكسابهم المهارات اللازمة، وتطوير في البنية التحتية التعليمية، مستثمرًا هذه المناسبة للإشادة بجهود المعلمين والمعلمات في غرس القيم الوطنية وترسيخ الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والاعتزاز بمنجزات الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.