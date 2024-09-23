مدير "تعليم جازان": اليوم الوطني ذكرى فخر واعتزاز بملحمة بطولية خالدة لتوحيد المملكة
أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، أن اليوم الوطني 94 ذكرى فخر واعتزاز لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في ملحمة بطولية خالدة؛ لتكون تحت راية واحدة على أسس متينة وقواعد راسخة من العدل والمساواة والشورى وبسط الأمن والرخاء والاستقرار.
وأضاف "عقدي": اليوم نحتفي بهذه الذكرى الـ 94 الخالدة لوطننا الغالي في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تحت شعار "نحلم ونحقق"، ونحن نشهد ما تحقق من تنمية شاملة ومشاريع كبرى جعلت المملكة حاضرة في مصافّ الدول المتقدمة لتكون محط أنظار العالم.
وأشار إلى أن التعليم يحظى برعاية كريمة واهتمام كبير من قيادتنا الحكيمة؛ باعتباره أحد المرتكزات الأساسية في تنمية العقول وبناء مستقبل الوطن، ليثمر هذا الدعم تطورًا كبيرًا في رفع جودة التعليم وزيادة فاعليته، ورفع كفاءة منسوبيه ومنسوباته وإكسابهم المهارات اللازمة، وتطوير في البنية التحتية التعليمية، مستثمرًا هذه المناسبة للإشادة بجهود المعلمين والمعلمات في غرس القيم الوطنية وترسيخ الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والاعتزاز بمنجزات الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.
وتقدّم "عقدي" باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم على وطننا وحدته وقيادته الرشيدة.