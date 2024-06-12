محليات

الرياض.. الإطاحة بـ4 يمنيين روّجوا لـ25.5 كجم "حشيش"

توقيفهم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة
الرياض.. الإطاحة بـ4 يمنيين روّجوا لـ25.5 كجم "حشيش"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على "4" مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة الرياض؛ لترويجهم "25.5" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتمّ توقيفهم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
حشيش

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