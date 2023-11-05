"أمطار غزيرة وصواعق وسيول".. إنذار باللون الأحمر يلف 5 مناطق بينها الرياض

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: (حائل، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض)، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.
وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في حائل من الحادية عشرة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، ويشمل الشنان وبقعاء وسميراء، والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق؛ فيما يستمر الإنذار في تبوك بين الثانية عشرة ظهرًا إلى الحادية عشرة مساء اليوم بمحافظة تيماء.
وفي المدينة المنورة تشمل الحالة الممتدة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الحادية عشرة من مساء اليوم، محافظتي المهد ووادي الفرع، وفي مكة المكرمة تشمل الحالة محافظتي الكامل والجموم بين الواحدة ظهرًا والحادية عشرة مساء.
وتستمر الحالة في الرياض بين الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة من صباح غد الاثنين في كل من: (الحريق، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وضرما)؛ فيما تستمر حتى الثانية صباحًا بالرين والقويعية وثادق وحريملاء ومرات.
وتَوقع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.