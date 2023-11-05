"أمطار غزيرة وصواعق وسيول".. إنذار باللون الأحمر يلف 5 مناطق بينها الرياض

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في حائل من الحادية عشرة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، ويشمل الشنان وبقعاء وسميراء، والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق؛ فيما يستمر الإنذار في تبوك بين الثانية عشرة ظهرًا إلى الحادية عشرة مساء اليوم بمحافظة تيماء.