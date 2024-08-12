بمشاركة سعودية للمرة الأولى.. انطلاق منافسات أولمبياد المواصفات الدولي بكوريا الجنوبية

انطلقت اليوم في كوريا الجنوبية منافسات أولمبياد المواصفات الدولي، الذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، بشراكة استراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التعليم.
ويمثل السعودية في هذا الأولمبياد الدولي منتخب مكون من 9 متسابقين من طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة، قُسموا إلى 3 فِرق، من أصل 40 فريقًا، تضم 120 طالبًا وطالبة من 11 دولة.
ويهدف الأولمبياد الذي تحتضن فعالياته هذا العام مدينة آسان الكورية من 10 لـ15 أغسطس الجاري إلى إظهار معرفة المتسابقين بعالم القياس، وتبادل الأفكار الجديدة حول المعايير والتكنولوجيا.
وتخوض الفرق المشاركة في الأولمبياد جولات تمهيدية، تقودها إلى المنافسة الرئيسية، وبعدها يكلف المتسابقون بمهام مصممة لتحفيز معرفتهم وكفاءتهم في عالم القياس، وتحدي قدراتهم في حل المشكلات.
يُذكر أن أولمبياد المواصفات مسابقة دولية، تُقام سنويًّا لطلبة المتوسطة والثانوية، وقد بدأ كمسابقة محلية في كوريا الجنوبية عام 2006م، ثم تحول إلى منافسة دولية مفتوحة في 2014م.