بمشاركة سعودية للمرة الأولى.. انطلاق منافسات أولمبياد المواصفات الدولي بكوريا الجنوبية

ويمثل السعودية في هذا الأولمبياد الدولي منتخب مكون من 9 متسابقين من طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة، قُسموا إلى 3 فِرق، من أصل 40 فريقًا، تضم 120 طالبًا وطالبة من 11 دولة.