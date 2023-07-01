فيصل بن فرحان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444هـ.