فيصل بن فرحان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444هـ.
وقال: "يطيب لي ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابةً عن جميع منسوبي وزارة الخارجية في الداخل والخارج أن أرفع لكم أصدق التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام".
وثمن وزير الخارجية حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بضيوف الرحمن والقيام على راحتهم بتوجيه جميع القدرات وقطاعات الدولة للعمل بشكل متواصل على تقديم كافة الخدمات العالية لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل احتياجاتهم ليؤدوا مناسكهم براحة وطمأنينة.