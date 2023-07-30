10 مستشفيات بجازان ضمن المراتب العشر الأولى في رضا المراجعين بالمملكة

وأشار إلى أن المستشفيات التي حقّقت مراكز متقدمة بصحة جازان هي: مستشفى الملك فهد حاصل على المركز الثاني، أكثر من 300 سرير، ومستشفيات من 100- 300 مستشفى أبو عريش العام المركز الثاني، ومستشفى صامطة العام المركز السابع، وبيش العام المركز الثامن، ومستشفيات أقل من 100 سرير مستشفى العارضة المركز الثاني، والحرث العام المركز الثالث، والعيدابي المركز الرابع، وبني مالك العام المركز الخامس، والريث المركز التاسع، وكذلك مستشفى إرادة للصحة النفسية المركز الرابع لفئة مستشفيات إرادة للصحة النفسية.

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وأضاف: أن برنامج وازن يعدّ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعنى بقياس إنجاز الأهداف، وذلك بإعداد التقارير عن أداء المستشفيات، وتوظيفها في مراجعة وتحسين الأداء وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مسارها لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.