"جامعة طيبة" تدشن معرض القبول للتواصل المباشر مع المتقدمين لبرامجها الأكاديمية

تُوَاصل جامعة طيبة استقبال طلبات الترشيح الإلكتروني للقبول في برامجها الأكاديمية وكلياتها وفروعها للعام الجامعي 1445هـ، والذي انطلق الأربعاء الماضي عبر موقعها الإلكتروني، ويتواصل إلى التاسع والعشرين من ذي الحجة 1444هـ.
وأكدت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة، أنه سيتم معالجة المفاضلة بين المتقدمين بعد انتهاء فترة الترشيح؛ حيث سيتم تقييم الطلبات وفقًا للمعايير المحددة والشروط المطلوبة لكل برنامج أكاديمي.
وفي إطار جهود الجامعة لتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب وأولياء أمورهم خلال عملية التسجيل؛ تدشن عمادة القبول والتسجيل اليوم بتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، معرض القبول والتسجيل بمجمع "العالية مول" في المدينة المنورة؛ لتقديم استشارات أكاديمية للراغبين في الالتحاق ببرامج الجامعة، بالإضافة إلى الإجابة على جميع استفساراتهم وتوفير خدمات الدعم الفني اللازمة.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور رياض اللهيبي، أن المعرض يمثل فرصة للراغبين في الالتحاق بالجامعة من الطلاب والطالبات؛ للاطلاع على برامج الجامعة والحصول على المعلومات الضرورية؛ حيث يعمل في المعرض فريق من ممثلي الجامعة؛ لتقديم استشارات أكاديمية شاملة، وتوجيه الطلاب لاختيار البرنامج الأكاديمي المناسب لهم، بالإضافة إلى ذلك يقدم الدعم الفني لحل أي مشاكل تقنية تواجه الطلاب أثناء عملية التسجيل الإلكتروني ضمن التزام الجامعة بتوفير الدعم الشامل والخدمات المتميزة لجميع المتقدمين وتعزيز التواصل المباشر معهم.
وأضاف الدكتور اللهيبي: تهدف الجامعة إلى توفير فرص تعليمية متميزة وفق احتياج سوق العمل، وتعتبر عملية القبول الخطوة الأولى والأكثر أهمية في رحلة التعليم الجامعي؛ ولذلك تولي إدارة الجامعة أهمية كبيرة لعملية القبول، وتسعى جاهدة لتسهيلها وتيسيرها على المتقدمين وتوضيح كل المعلومات حولها، وتقديم الدعم الكامل خلال عملية التسجيل.. ويمكن الاتصال بفريق العمل من خلال وسائل التواصل المعلنة لمن لم يتسنَّ له زيارة معرض القبول والتسجيل والذي سيعمل ابتداء من اليوم الأحد وحتى نهاية فترة الترشيح الإلكتروني الخميس القادم يوميًّا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة العاشرة في مجمع العالية مول- بوابة رقم واحد.