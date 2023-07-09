"جامعة طيبة" تدشن معرض القبول للتواصل المباشر مع المتقدمين لبرامجها الأكاديمية

وأضاف الدكتور اللهيبي: تهدف الجامعة إلى توفير فرص تعليمية متميزة وفق احتياج سوق العمل، وتعتبر عملية القبول الخطوة الأولى والأكثر أهمية في رحلة التعليم الجامعي؛ ولذلك تولي إدارة الجامعة أهمية كبيرة لعملية القبول، وتسعى جاهدة لتسهيلها وتيسيرها على المتقدمين وتوضيح كل المعلومات حولها، وتقديم الدعم الكامل خلال عملية التسجيل.. ويمكن الاتصال بفريق العمل من خلال وسائل التواصل المعلنة لمن لم يتسنَّ له زيارة معرض القبول والتسجيل والذي سيعمل ابتداء من اليوم الأحد وحتى نهاية فترة الترشيح الإلكتروني الخميس القادم يوميًّا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة العاشرة في مجمع العالية مول- بوابة رقم واحد.