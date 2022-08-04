"النيابة العامة": كل من أنشأ شهادة رقمية أو توقيعًا إلكترونيًّا أو نشرهما للاحتيال يعاقب بالسجن والغرامة

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعملهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة، مع نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية".