"عقارات الدولة" تعلن نجاح خطّتها التشغيلية لموسم الحج

يُذكر أنّ المجمّع يحقّق مجموعة من الأهداف خلال الموسم، منها رفع الطاقة الاستيعابية بقرابة 186 ألف حاج في مشعر منى، وذلك بعد نقل الجهات التي لا تقدّم خدمات مباشرة للحجاج إلى المجمّع، ما وفّر نحو 23% من مساحة مشعر منى، كذلك يسهّل عملية التواصل والتنسيق بين جهات المنظومة الحكومية، إضافة إلى تهيئة بيئة عملية تراعي احتياجات العاملين خلال الموسم.