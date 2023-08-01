"الصحة": نجاح عملية ترميم كامل لعظم الوجنة لمقيم بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة

وبيّنت أنه تم على الفور تشكيل فريق طبي متكامل واستكملت كافة الفحوصات الطبية والإشعاعية التشخيصية، التي أظهرت وجود كسور متعددة في عظام الوجه وتهشم عظم الوجنة وجروح متهتكة في الوجه، وتم تجهيز المريض لإجراء عملية عاجلة لترميم كامل عظم الوجنة وتثبيت كسور الوجه وخياطة جروح الوجه تجميلياً، ليتم بعدها نقل المريض لأجنحة التنويم العادية وتقديم الرعاية الصحية لحين استقرار حالته الصحية، وخروجه -بإذن الله- بصحة وسلامة.