سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 12.526.11 نقطة

وكانت أسهم شركات: الغاز، والخزف السعودي، والخليجية العامة، والشرقية للتنمية، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تهامة، والحمادي، ومبكو، وريدان، وإعمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و2.50%.