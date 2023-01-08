في لقاء مفتوح... وزير التعليم يزور جامعة جدة ويلتقي منسوبيها ويستعرض إنجازاتها

زار وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، ‫جامعة جدة، حيث التقى برئيس الجامعة د.عدنان بن سالم الحميدان ووكلاء وعمداء وقيادات الجامعة الإدارية والأكاديمية، وشاهد الوزير البنيان عرضاً عن ‫رؤية جامعة جدة، الجامعة السعودية الحديثة وإنجازاتها.