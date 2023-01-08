في لقاء مفتوح... وزير التعليم يزور جامعة جدة ويلتقي منسوبيها ويستعرض إنجازاتها

زار وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، جامعة جدة، حيث التقى برئيس الجامعة د.عدنان بن سالم الحميدان ووكلاء وعمداء وقيادات الجامعة الإدارية والأكاديمية، وشاهد الوزير البنيان عرضاً عن رؤية جامعة جدة، الجامعة السعودية الحديثة وإنجازاتها.
وتخلل الزيارة لقاء مفتوح مع منسوبي الجامعة من الهيئتين الإدارية والأكاديمية لمناقشة المقترحات والرد على الاستفسارات.
كما اجتمع الوزير البنيان برئيس الجامعة وقياداتها واستمع إلى عرض عن هيكلة البرامج الأكاديمية والهيكل التنظيمي للجامعة.
حضر الاجتماع نائب وزير التعليم للبحث والابتكار وأمين مجلس شؤون الجامعات.