لتعزيز جودة المخرجات ومتطلبات سوق العمل.. "جامعة طيبة" تطبّق الهيكل التنظيمي الشامل

أصدر رئيس جامعة طيبة المكلف الأستاذ الدكتور سلطان بن زيد العمري، قرارًا بالانتقال إلى الهيكل التنظيمي الشامل للجامعة المعتمد من مجلس شؤون الجامعات في إطار تعزيز جودة المخرجات التعليمية ومواكبة متطلبات سوق العمل ورفع الكفاءة التشغيلية.
وتَضَمّن القرار 43 بندًا للهيكلة الأكاديمية والإدارية لجامعة طيبة، تضمنت تحويل كلية علوم الأسرة للبنات في المدينة المنورة إلى كلية التصاميم والفنون ودمج وإلغاء وإضافة بعض الأقسام لها لتتوافق مع قرار تحويلها لتضم خمسة أقسام تشمل: (تصميم الأزياء، والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، وقسم تصميم المجوهرات والحلي، وقسم الفنون البصرية).
وشمل القرار استحداث مركز تعليمي بمسمى مركز تعليم اللغات. ولتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية بناءً على البحث والتطوير والابتكار؛ حدد القرار المراكز البحثية في جامعة طيبة بخمسة مراكز تشمل مركز أبحاث الجينات والأمراض الوراثية، ومركز أبحاث الصحة والحياة، ومركز الطاقة والصناعة والتقنيات الحديثة، ومركز أبحاث المال والأعمال، ومركز العمارة الإسلامية.
وتَضَمّن القرارُ إعادة هيكلة الأقسام العلمية في كلية الطب إلى خمسة أقسام علمية، وإعادة هيكلة الأقسام العلمية في كلية طب الأسنان إلى أربعة أقسام علمية، ودمج وإعادة هيكلة كلية التربية إلى خمسة أقسام علمية.
وتم إعادة هيكلة الأقسام العلمية في كلية الهندسة واستحداث قسميْ هندسة الطاقة وهندسة الاتصالات، وإعادة هيكلة كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، واستحداث قسم الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وقسم الأمن السيبراني.
وشمل قرارُ الهيكلة تحويلَ الإدارة العامة للموارد البشرية إلى عمادة، واستحداث ثلاث وكالات لها، وتحويل الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي لتصبح عمادة، واستحداث ثلاث وكالات لها، وإعادة هيكلة وكالات عمادات القبول والتسجيل وشؤون الطلاب والتطوير والجودة ووكالات معهد البحوث والاستشارات.
وتَضَمّن القرارُ توحيد وكالات جميع كليات الجامعة لتكون 3 وكالات تشمل وكالة للشؤون الأكاديمية، ووكالة للدراسات العليا والبحث والمسؤولية المجتمعية، ووكالة لشؤون الطالبات، ووكالة رابعة لكلية الطب فقط بمسمى وكالة الكلية للشؤون السريرية.
وأكد "العمري" أن قرار تطبيق الهيكلة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات سيمكّن الجامعة من العمل على مواكبة متطلبات سوق العمل وتخريج كوادر بشرية متميزة قادرة على المنافسة محليًّا وعالميًّا في كل المجالات المختلفة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ معبرًا عن شكره وتقديره لوزير التعليم على ما يوليه من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله، والشكر لمجلس شؤون الجامعات وللزملاء والزميلات منسوبي جامعة طيبة؛ لما يقدمونه من جهود كبيرة ساهمت -ولله الحمد- في تعزيز جودة المخرجات التعليمية للجامعة.