لتعزيز جودة المخرجات ومتطلبات سوق العمل.. "جامعة طيبة" تطبّق الهيكل التنظيمي الشامل

وأكد "العمري" أن قرار تطبيق الهيكلة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات سيمكّن الجامعة من العمل على مواكبة متطلبات سوق العمل وتخريج كوادر بشرية متميزة قادرة على المنافسة محليًّا وعالميًّا في كل المجالات المختلفة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ معبرًا عن شكره وتقديره لوزير التعليم على ما يوليه من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله، والشكر لمجلس شؤون الجامعات وللزملاء والزميلات منسوبي جامعة طيبة؛ لما يقدمونه من جهود كبيرة ساهمت -ولله الحمد- في تعزيز جودة المخرجات التعليمية للجامعة.