مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11375 نقطة

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، وأمريكانا، والحفر العربية، ومسك، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، والسعودي الفرنسي، ونسيج، والبلاد الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 5.56% .