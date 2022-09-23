"أضخم مشاريع العالم".. ٩٢ عامًا والسعودية وملوكها في خدمة الحرمين

وقد أمر الملك "المؤسس" -رحمه الله- بترميم المسجد النبوي وصيانة أعمدته وأروقته إلى أن أعلن في عام 1368هــ عن أول توسعة له للمسجد النبوي، وتم العمل على شراء الأبنية المحيطة بالحرم وهدمها وبدء أعمال التوسعة المباركة، وتم إضافة 6024 متراً مربع ليصبح إجمالي مساحة الحرم النبوي قرابة 16548 متراً مربع، وقد اكتملت التوسعة في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1375هـ احتُفظ فيها بقسم من العمارة المجيدية، وتم إزالة ثلاث مآذن لأعمال التوسعة وبناء مئذنتان جديدتان؛ ليصبح عددها الإجمالي أربع مآذن، وتم زيادة الأبواب ليبلغ عددها عشرة أبواب، وأصبح المسجد حينها مبنىً هيكلياً من الخرسانة، و أسقف خشبية مزخرفة، وأرضية يكسوها الرخام.