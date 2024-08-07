"يا نموت سوا يا نعيش سوا".. شاب يتمكن من إنقاذ والدته من مستنقع مائي بمكة

وفي التفاصيل، كما رواها الشاب "محمد الجحدلي"؛ في حديثه لـ "سبق": أنه في يوم السبت الماضي ذهب هو وأسرته المكوّنة من زوجة وطفلة، بجانب والدته التي كانت برفقتهما؛ إلى التنزه في المخططات المقابلة لمخطط ولي العهد 4 جنوب مكة المكرّمة، عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة، وقد حط رحاله جوار مستنقعٍ مائي لم يعلم أنه عميق، خلّفته إحدى الشركات، وعند محاولة والدته الاقتراب من المستنقع سقطت واختفت عن الأنظار، فما كان منه إلا أن لحق بوالدته؛ ليبحث عنها في أعماق البحيرة التي يصل عمقها نحو 3 أمتار، وظل يصارع الموت من أجل إنقاذها وإنقاذ نفسه، بينما زوجته التي كانت تقف على ضفاف المستنقع ظلّت هي الأخرى في انتظارٍ صعبٍ لا تعلم مصير زوجها ووالدته، وتارةً أخرى عيناها على ابنتها البالغة من العمر سنتين؛ التي كادت أن تغرق لتلحق والدها.