"متعب".. الأسرع في مسائية اليوم الثاني لفئة "اللقايا"

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الـ 9 أشواط الأخرى كالتالي: "بيان" لـ عبدالله دخيل الله الجهني، "مباشر" لـ فلاح جلوي العجمي، "تصريح" لـ سعيد علي المري،"جلمود" لـ نايف نادر العتيبي، "انتباه" لـ عايض مترك الدوسري، "شاهين" لـ حمد طالب المري، "المسك" لـ نداء سعدون الشمري، "وغى" لـ سلطان جريو المنصوري، وأخيرًا "مشرف" لـ عوض صالح آل رزق.