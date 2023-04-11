نمو سجلات البرمجة الحاسوبية 30% خلال الربع الأول من عام 2023

شهد نشاط البرمجة الحاسوبية ارتفاعاً في نسبة نمو السجلات التجارية المصدرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023؛ حيث بلغت نسبة النمو (30%)، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية للنشاط (11858) سجلاً تجارياً.
وجاء هذا الارتفاع ليؤكد نجاح خطة التحول الرقمي وتوجه رواد الأعمال للاستثمار في هذا المجال الذي يلقى طلباً متزايداً على خدمات البرمجة الحاسوبية وتأسيس المواقع والتطبيقات الإلكترونية، حيث شهد الربع الأول من 2023 تسجيل (878) سجلاً تجارياً، مقابل (676) سجلاً تجارياً في نفس الربع من العام السابق له.
ووفق الأرقام التي كشف عنها التقرير الربعي لوزارة التجارة جاءت الخمس مناطق الأعلى من حيث عدد السجلات التجارية الجديدة كالآتي: تصدرت الرياض القائمة بعدد (7098) سجلاً تجارياً، تلتها مكة المكرمة بعدد (2449) سجلاً تجارياً، ثم الشرقية (1338) سجلاً، ثم المدينة المنورة (310) سجلات، ثم القصيم (220) سجلاً تجارياً.