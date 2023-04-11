نمو سجلات البرمجة الحاسوبية 30% خلال الربع الأول من عام 2023

وجاء هذا الارتفاع ليؤكد نجاح خطة التحول الرقمي وتوجه رواد الأعمال للاستثمار في هذا المجال الذي يلقى طلباً متزايداً على خدمات البرمجة الحاسوبية وتأسيس المواقع والتطبيقات الإلكترونية، حيث شهد الربع الأول من 2023 تسجيل (878) سجلاً تجارياً، مقابل (676) سجلاً تجارياً في نفس الربع من العام السابق له.