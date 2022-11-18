بين كواليس وجوائز.. عشاق "الكوزبلاي" يواعدون مهرجان Rush بموسم الرياض

وتمر المسابقة بمرحلتين؛ الأولى خلف الكواليس، والثانية عبارة عن أداء العروض على المسرح، ويخضع المتسابق خلال هاتين المرحلتين لقياس مدى التزامه بمعايير التحكيم التي تتمثّل في تقييم الزي خلف الكواليس، ثم الحكم على أداء المشاركين في المسرح من حيث الإبداع والتصميم والرقص والتنفيذ، وأخيرًا الحكم بشأن مدى دقة إدارة الشخصية التي يتقمّصها المشارك.