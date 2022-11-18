بين كواليس وجوائز.. عشاق "الكوزبلاي" يواعدون مهرجان Rush بموسم الرياض

تستعدّ واجهة الرياض، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض 2022، لإقامة مهرجان Rush الذي ينتظره عشاق الكوزبلاي بكل حماس، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري؛ حيث يتضمن المهرجان إقامة مسابقة الكوزبلاي يوم 29 نوفمبر، التي سيُمنح فيها الفائزون جوائزَ نقدية يصل مجموعها إلى 100 ألف ريال.
ويعرض المتسابقون مشاركاتهم أمام 3 من أشهر محكمي الكوزبلاي؛ وهم: "Vega" ، "Sumi" ، "Rian"، الذين سيشرفون على معايير التحكيم ويقيّمون من خلالها أداء المتسابقين.
وتمر المسابقة بمرحلتين؛ الأولى خلف الكواليس، والثانية عبارة عن أداء العروض على المسرح، ويخضع المتسابق خلال هاتين المرحلتين لقياس مدى التزامه بمعايير التحكيم التي تتمثّل في تقييم الزي خلف الكواليس، ثم الحكم على أداء المشاركين في المسرح من حيث الإبداع والتصميم والرقص والتنفيذ، وأخيرًا الحكم بشأن مدى دقة إدارة الشخصية التي يتقمّصها المشارك.
ويمكن لعشاق الكوزبلاي التسجيل بمهرجان Rush في موعد أقصاه 22 نوفمبر، عبر الرابط: https://rushgamingfestival.com/cosplay، كما يتاح للمتسابقين المشاركة في المهرجان بعرض فردي لمدة لا تتجاوز دقيقة واحدة، أو بعرض جماعي لا يقل عن شخصين ولا يزيد على أربعة أشخاص، لمدة عرض أقصاها دقيقتان.
وتعدّ مسابقات "الكوزبلاي" نوعًا من فنون الأداء، يرتدي فيها المشاركون أزياء شخصيات "الإنمي"، ويضعون زينتها، ويتنافسون في تقمص الشخصية تمامًا في مظهرها وحركاتها.
ويقدم موسم الرياض 2022 لزواره مجموعةً من الخيارات الترفيهية في 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في المتاجر والمقاهي والمطاعم والألعاب والمسارح، وعدد من التجارب العالمية الجديدة، فضلًا عن العديد من المعارض المتخصصة التي تحتضنها منطقة واجهة الرياض.