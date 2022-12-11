السديس يشيد بالقمم الثلاث ويؤكّد: تجسّد ريادة المملكة إقليمياً ودولياً وحضارياً

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالقمم الثلاث التي أُقيمت بالرياض بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل السعود -حفظه الله.
وأكّد أن القمة السعودية الصينية وقمتَي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، تجسّد ريادة المملكة إقليمياً ودولياً وحضارياً.
وأضاف أن القمم الثلاث، والحمد لله، انتهت بنجاحٍ تامٍ في جميع أدوارها ومستهدفاتها، وعكست عُمق علاقات المملكة مع الدول المشاركة فيها والوصول بها إلى آفاقٍ جديدة وواعدة.