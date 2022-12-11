السديس يشيد بالقمم الثلاث ويؤكّد: تجسّد ريادة المملكة إقليمياً ودولياً وحضارياً

وأضاف أن القمم الثلاث، والحمد لله، انتهت بنجاحٍ تامٍ في جميع أدوارها ومستهدفاتها، وعكست عُمق علاقات المملكة مع الدول المشاركة فيها والوصول بها إلى آفاقٍ جديدة وواعدة.