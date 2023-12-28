"المطرية الـ6" تتمركز في هذه المناطق.. "الحصيني": اكشتوا واحتاطوا بالملابس ليلًا

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه يتوقع بحسب النماذج العددية للطقس أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا، مشيرًا إلى زيادة البرودة شمالًا مع هطولات وسيول.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "اكشتوا، لله الحمد اجتماع أمن وأمان وربيع وأمطار وأجواء على العموم جيدة، واحتاطوا في الملابس ليلًا على معظم المناطق".
وأضاف: "متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة وتمركزها أكثر على الوسطى والصمان والرياض -خاصة شمالها- والقصيم والصمان، وإن شاء الله نبشر بالسيل خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع من اليوم الخميس حتى يوم السبت".
وتابع: "تمتد الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير والصمان والشرقية خاصة شمالها".