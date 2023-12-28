"المطرية الـ6" تتمركز في هذه المناطق.. "الحصيني": اكشتوا واحتاطوا بالملابس ليلًا

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه يتوقع بحسب النماذج العددية للطقس أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا، مشيرًا إلى زيادة البرودة شمالًا مع هطولات وسيول.