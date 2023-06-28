"الشؤون الإسلامية": تقديم 24.498.504 خدمات دعوية توعوية لضيوف الرحمن

وبيّن "الحارثي" أن الجهود الدعوية التي قدّمتها الأمانة شملت تكليف نخبة من الدعاة للرد على أسئلة الحجاج واستفساراتهم بالمتعلقة بمناسك الحج والعمرة من خلال كبائن التوعية في المواقع المذكورة وإلقاء الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات اليومية في المصليات والمساجد؛ ومنها مسجد الخيف، مستفيدةً في ذلك من التقنية الحديثة لتوعية ضيوف الرحمن من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلاف الكتب الدينية، وتشغيل الهاتف المجاني للرد الآلي والرد على السائل (8002451000) على مدار الساعة والاستفادة منها في نشر المعلومات الصحيحة عن مناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة بعشر لغات عالمية، إلى جانب تركيب عدد من الشاشات الإلكترونية الضخمة في مساجد المشاعر المقدسة، وتشغيل الشاشات الموجودة في المصليات بمنطقة الحرم المكي لبث الرسائل التوعوية بلغات متعددة عالمية.