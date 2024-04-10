"وزير الداخلية" ينقل تهاني القيادة لمسؤولي الوزارة وقادة القطاعات بنجاح الخطط الأمنية

حضر اللقاء: الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وقادة القطاعات الأمنية.