استئصال ورم من مثانة مريض في "تخصصي الجوف"

استطاع الفريق الطبي في قسم المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، من إنهاء معاناة مريض بعد استئصال ورم من المثانة.
وكان المريض يعاني من البيلة الدموية منذ أشهر، وبعد مراجعة المستشفى تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وتبيّن وجود ورم في المثانة يبلغ من الحجم 3 سم.
وبعد تقديم الشرح للمريض عن الجراحة وأخذ موافقته على ذلك، تم استئصال الورم عن طريق المنظار بالكامل، كما تم توفير العلاج الكيماوي الخاص لمثل هذه الأورام وحقنه في المثانة عن طريق القسطرة البولية، وتماثل المريض بالشفاء وغادر المستشفى وهو بحالة صحية جيدة.
يُذكر أنه راجع طوارئ المستشفى خلال الشهر الماضي 1064، فيما تم إجراء 155 عملية جراحية، كما راجع العيادات الخارجية 5104 مراجعين، وبلغ عدد المنومين 1051 مريضًا.