استئصال ورم من مثانة مريض في "تخصصي الجوف"

وبعد تقديم الشرح للمريض عن الجراحة وأخذ موافقته على ذلك، تم استئصال الورم عن طريق المنظار بالكامل، كما تم توفير العلاج الكيماوي الخاص لمثل هذه الأورام وحقنه في المثانة عن طريق القسطرة البولية، وتماثل المريض بالشفاء وغادر المستشفى وهو بحالة صحية جيدة.