عربة متنقلة بمجمع تجاري.. "صحة الطائف" تُواصل حملاتها للتبرع بالدم لدعم مستشفيات مكة برمضان

وأكد مدير إدارة التطوع بمديرية الشؤون الصحية بالطائف سراج الحميدان، أن "سواعد الصحة" تشارك هذا العام بفعالية من خلال فتح فرص تطوعية لاستقطاب المتطوعين والمتطوعات؛ حيث تم تسجيل أكثر من ٩٠ عنصرًا غالبيتهم من الممارسين الصحيين؛ للعمل في خدمة المتبرعين والمتبرعات.