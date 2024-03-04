عربة متنقلة بمجمع تجاري.. "صحة الطائف" تُواصل حملاتها للتبرع بالدم لدعم مستشفيات مكة برمضان

تتسابق "سواعد الصحة" بمديرية الشؤون الصحية بالطائف هذه الأيام عبر حملاتها الميدانية للتبرع بالدم؛ لدعم مستشفيات العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك.
وبدأت يوم أمس أولى الحملات التي ينفّذها بنك الدم المساند بصحة الطائف بأحد المجمعات التجارية عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة، واستقبلت الحملة خلال اليوم الأول 54 متبرعًا من بينهم 8 نساء.
وأكد مدير إدارة التطوع بمديرية الشؤون الصحية بالطائف سراج الحميدان، أن "سواعد الصحة" تشارك هذا العام بفعالية من خلال فتح فرص تطوعية لاستقطاب المتطوعين والمتطوعات؛ حيث تم تسجيل أكثر من ٩٠ عنصرًا غالبيتهم من الممارسين الصحيين؛ للعمل في خدمة المتبرعين والمتبرعات.
وأضاف "الحميدان" أن المشاركين في "سواعد الصحة" يقومون بدور كبير في مجالات متنوعة؛ معربًا عن شكره وتقديره لكل المتطوعين والمتطوعات على الجهود التي يبذلونها.