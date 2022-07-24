"مجمع الملك عبدالله" يدشن وحدة للتأهيل الطبي بمركز العلوم العصبية

دشن مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، وحدة للتأهيل الطبي بمركز العلوم العصبية داخل أجنحة التنويم؛ بهدف تقديم خدمات التأهيل الطبي لمرضى الأمراض العصبية بشكل أسرع بالتوازي مع الرعاية الطبية المقدمة لهم من الفريق الطبي المعالج بمركز العلوم العصبية بالمجمع الطبي، حسب وضع الخطة العلاجية لكل مريض.
وتُقدم الوحدة خدماتها التأهيلية الطبية لمرضى الجلطات والسكتات الدماغية، وكذلك مرضى الشلل الرعاش والتصلب اللويحي وجراحات العمود الفقري، وأيضًا الحبل الشوكي وأمراض العضلات وأمراض الحركة، بمعدل متوسط ٢٠٠ جلسة تأهيل طبي شهريًّا.
وتحتوي الوحدة على أجهزة وأدوات وتقنيات حديثة ومتخصصة في تقوية العضلات والتوازن وإعادة تأهيل الحركة والتحليل الحركي بالإضافة إلى تقييم المشي الصحيح للمريض، والتي تساعد المريض على استعادة نشاطاته الحياتية بشكل أسهل وأسرع.
تجدر الإشارة إلى ما يتميز به قسم التأهيل الطبي بالمجمع من وجود كوادر طبية وفنية متخصصة في التأهيل الطبي.