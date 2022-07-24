"مجمع الملك عبدالله" يدشن وحدة للتأهيل الطبي بمركز العلوم العصبية

دشن مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، وحدة للتأهيل الطبي بمركز العلوم العصبية داخل أجنحة التنويم؛ بهدف تقديم خدمات التأهيل الطبي لمرضى الأمراض العصبية بشكل أسرع بالتوازي مع الرعاية الطبية المقدمة لهم من الفريق الطبي المعالج بمركز العلوم العصبية بالمجمع الطبي، حسب وضع الخطة العلاجية لكل مريض.